¿Lo recuerdas? Atakan Özkaya vuelve a Antena 3 como Kaya en En tierra lejana después de su paso por Hermanos

El actor turco es una de las nuevas caras de En tierra lejana, aunque muchos espectadores ya lo reconocieron por su papel en otra ficción de Antena 3.

En tierra lejana llega pisando fuerte. La historia gira en torno a la familia Albora, a la que pertenece Kaya. Todo empieza con la muerte de su hermano Boran y la llegada de su mujer y su hijo a Mardin. Como el resto de sus hermanos, Kaya tiene una misión muy clara: vengar la muerte de Boran.

Atakan Özkaya en En tierra lejana

Kaya es uno de los personajes más intensos de la trama. Frío, directo y capaz de todo por proteger a los suyos. Su carácter viene marcado por un pasado complicado: perdió a su padre y ahora él y sus hermanos son quienes velan por los intereses del clan.

También es hijo de Sadakat, una madre fuerte, estricta y con mucha autoridad dentro de la familia. Además, su relación con su prima no pasa desapercibida… y promete dar que hablar. ¿Es un amor prohibido o solo una estrategia para sacar información?

Ya lo hemos visto en Hermanos

Seguro que te suena mucho su cara. ¿Reconociste a este actor cuando lo viste por primera vez en En tierra lejana? Atakan Özkaya interpretó a Sarp Yilmaz en Hermanos. Allí dio vida a un joven atractivo, seguro de sí mismo y con mucho carácter. Su llegada al colegio Ataman estuvo marcada por conflictos desde el primer minuto, sobre todo con Ömer.

Sarp era arrogante, temperamental e impulsivo, rasgos que comparte con Kaya. Ambos personajes esconden un pasado familiar difícil y usan esa dureza como coraza.

Así es Atakan Özkaya

A sus 27 años, Atakan se ha convertido en uno de los actores turcos más prometedores. Es un apasionado del deporte, el mundo “fitness” y salir a correr. Durante el rodaje incluso ha practicado entrenamientos de tiro junto a sus compañeros, y su papel promete mucha acción.

No te pierdas a Kaya, el nuevo personaje de Atakan Özkaya en En tierra lejana. Muy pronto en Antena 3.