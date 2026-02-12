Estreno en abierto
La vida de Amanda, a punto de romperse: así arranca Perdiendo el juicio, esta noche en Antena 3
Amanda lo tiene todo: una carrera brillante como abogada, un marido con el que trabaja codo con codo y un futuro profesional prometedor, pero un suceso inesperado lo cambia todo.
Amanda Torres es una abogada de éxito acostumbrada a ganar, respetada en los tribunales y con una vida personal aparentemente estable.
Comparte despacho con su marido, César, y nada parece fuera de control hasta que, durante una vista clave, sufre un colapso inesperado que deja a todos sin palabras y pone fin a su carrera tal y como la conocía.
Ese momento supone un antes y un después para Amanda. El estallido de su trastorno obsesivo-compulsivo en plena sala no solo afecta a su reputación profesional, sino que la obliga a enfrentarse a una realidad que llevaba tiempo ignorando.
