La vida de Amanda, a punto de romperse: así arranca Perdiendo el juicio, esta noche en Antena 3

Amanda lo tiene todo: una carrera brillante como abogada, un marido con el que trabaja codo con codo y un futuro profesional prometedor, pero un suceso inesperado lo cambia todo.

Así arranca Perdiendo el juicio: la vida de Amanda, a punto de romperse

Celia Gil
Amanda Torres es una abogada de éxito acostumbrada a ganar, respetada en los tribunales y con una vida personal aparentemente estable.

Comparte despacho con su marido, César, y nada parece fuera de control hasta que, durante una vista clave, sufre un colapso inesperado que deja a todos sin palabras y pone fin a su carrera tal y como la conocía.

Ese momento supone un antes y un después para Amanda. El estallido de su trastorno obsesivo-compulsivo en plena sala no solo afecta a su reputación profesional, sino que la obliga a enfrentarse a una realidad que llevaba tiempo ignorando.

Descubre cómo arranca Perdiendo el juicio, esta noche estreno en Antena 3. Y si quieres ver la serie al completo, ya está disponible en atresplayer.

