Resumen

Capítulo 496 de Sueños de libertad, 11 de febrero: Gabriel trata de reconciliarse con Begoña, pero ella lo rechaza

Andrés se ha enfrentado a Gabriel dejándole claro que aunque Begoña sea su mujer ella siempre le querrá a él.

Gabriel ha presumido de que Begoña siempre será su mujer, pero Andrés le deja las cosas claras: “Te aborrece y me querrá siempre a mí”.

Por otra parte, [[LINK:INTERNO|||Article|||698c537c9a39b0e4f46b984a|||Luis… ¡ha decidido dimitir!]] Tras sus rifirrafes con Gabriel ha tomado una decisión firme. Está harto de sentir que desprecian su trabajo.

Y aunque Marta y Digna han tratado de convencerle de que se quede, parece que ya no hay vuelta atrás.

En otro orden de cosas, Mabel ha vuelto llorando a su casa justo cuando Pablo Salazar iba a salir a buscarla. Su exnovio Oriol le ha dejado y la chica de los Salazar está más triste que nunca.

Damián le ha comunicado a Gabriel que está embarcado en un nuevo negocio. Además, no ha dudado en recordarle a su sobrino de quien depende su posible entrada a prisión, “somos nosotros los que tenemos las fotos de tu delito”. Y es que la aventura extramatrimonial que tuvo con María podría salirle muy muy cara.

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer.

