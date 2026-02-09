"Solo quiero marcharme con mi hijo": En tierra lejana, domingo, lunes y martes en Antena 3

El próximo domingo a las 22:00h llegará a Antena 3 En tierra lejana, la serie que arrasa en todo el mundo y que promete conquistar a los espectadores desde el primer momento. Una vez finalice el primer episodio, se emitirá una nueva entrega de Una nueva vida y podremos seguir disfrutando de la historia de Seyran y Ferit.

Con motivo del estreno, los espectadores no tendrán que esperar una semana para ver el segundo episodio. Antena 3 emitirá En tierra lejana los próximos lunes y martes a las 23:00h, justo antes de dos nuevos episodios de Renacer, que ya ha entrado en su recta final.

En tierra lejana narra la historia de Alya, una médica excepcional cuya vida se rompe tras la muerte de su marido en un trágico accidente. Cumpliendo su última voluntad, vuelve con su hijo a Mardin, la tierra natal de la familia, sin imaginar que ese viaje marcará el inicio de su mayor pesadilla. ¡No te pierdas En tierra lejana, domingo, lunes y martes en Antena 3!