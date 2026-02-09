Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Tres noches especiales

"Solo quiero marcharme con mi hijo": En tierra lejana, domingo, lunes y martes en Antena 3

La serie que arrasa en todo el mundo se estrenará el domingo antes de un nuevo episodio de Una nueva vida y continuará el lunes y el martes, antes de dos nuevas entregas de Renacer.

En tierra lejana

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

El próximo domingo a las 22:00h llegará a Antena 3 En tierra lejana, la serie que arrasa en todo el mundo y que promete conquistar a los espectadores desde el primer momento. Una vez finalice el primer episodio, se emitirá una nueva entrega de Una nueva vida y podremos seguir disfrutando de la historia de Seyran y Ferit.

Con motivo del estreno, los espectadores no tendrán que esperar una semana para ver el segundo episodio. Antena 3 emitirá En tierra lejana los próximos lunes y martes a las 23:00h, justo antes de dos nuevos episodios de Renacer, que ya ha entrado en su recta final.

En tierra lejana narra la historia de Alya, una médica excepcional cuya vida se rompe tras la muerte de su marido en un trágico accidente. Cumpliendo su última voluntad, vuelve con su hijo a Mardin, la tierra natal de la familia, sin imaginar que ese viaje marcará el inicio de su mayor pesadilla. ¡No te pierdas En tierra lejana, domingo, lunes y martes en Antena 3!

Orhan y Betül

¡Sorpresa en la mansión Korhan! Orhan presenta a Betül y anuncia que serán padres

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

En tierra lejana

"Solo quiero marcharme con mi hijo": En tierra lejana, domingo, lunes y martes en Antena 3

¿Quién es Laura Rozalén? Descubrimos a la actriz que interpreta a Marisol en Sueños de libertad

¿Quién es Laura Rozalén? Descubrimos a la actriz que interpreta a Marisol en Sueños de libertad

Seyran

El talento de Seyran vuelve a brillar: diseña una joya única para Suna

00_Avance
Renacer 9 de febrero

Esta noche en Renacer: Umay amarga la cena a Maral tras instalarse en su casa

Ferit
Capítulo 74

¡A un piso de distancia! El angustioso casi reencuentro de Seyran y Ferit en un centro comercial

Kazim
Capítulo 74

Kazim toca fondo: arruinado, solo y humillado por la hija a la que abandonó en su enfermedad

El karma ha llegado para Kazim. Sin dinero, sin casa y abandonado por Zerrin tras haberle quitado todo, el que fuera el temido patriarca de los Sanli ha reaparecido en la miseria absoluta.

Abidin
Capítulo 74

Abidin intenta reconciliarse con Ferit y lo invita a su boda antes de darle la peor noticia

Abidin ha vuelto a la mansión Korhan, pero esta vez no para proteger a Ferit, sino para darle la invitación de su boda con Suna y la noticia que ha terminado de hundirlo.

Orhan y Betül

¡Sorpresa en la mansión Korhan! Orhan presenta a Betül y anuncia que serán padres

Seyran y Sinan

“¿Quieres casarte conmigo?”: Seyran sorprende a Sinan con una pedida junto al mar

Seyran y Suna

“Ya no somos las mismas”: Seyran regresa a Estambul con un nuevo amor y lista para el gran día de Suna y Abidin

Publicidad