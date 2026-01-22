Sinem Ünsal encarna a Alya, una madre que desafía las reglas del clan Albora por su hijo

La actriz Sinem Ünsal da vida a Alya Albora, la protagonista de En tierra lejana. Una mujer joven, decidida y con carácter que viaja a Mardin para enterrar a su marido y descubre, con horror, que toda su vida ha sido una mentira. Su único objetivo es escapar, pero la poderosa familia Albora no se lo pondrá nada fácil.

Alya llega a Turquía desde Toronto junto a su hijo pequeño, Deniz Cihan, para cumplir la última voluntad de su difunto esposo, Boran Albora. Pero lo que debía ser un viaje de despedida se convierte rápidamente en el comienzo de una pesadilla asfixiante.

Pronto comprende que Boran no era el hombre que ella creía. Al salir los secretos a la luz, Alya se da cuenta de que los Albora son mucho más que una familia; son un clan que domina la zona con reglas arcaicas y peligrosas. Mientras lucha por recuperar su libertad, se enfrenta a Sadakat Albora, la matriarca y abuela paterna del niño, quien está decidida a retener a su nieto a cualquier precio, sin importarle los deseos de la madre.

¿Hasta dónde será capaz de llegar Alya para escapar de esa jaula dorada? ¿Qué otros oscuros secretos esconde el pasado de su marido?