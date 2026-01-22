Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana

Sinem Ünsal encarna a Alya, una madre que desafía las reglas del clan Albora por su hijo

La vida de Alya cambia para siempre cuando descubre los secretos que su marido Boran escondía y se ve acorralada por una familia poderosa y peligrosa.

Sinem Ünsal encarna a Alya, una madre que desafía las reglas del clan Albora por su hijo

Publicidad

La actriz Sinem Ünsal da vida a Alya Albora, la protagonista de En tierra lejana. Una mujer joven, decidida y con carácter que viaja a Mardin para enterrar a su marido y descubre, con horror, que toda su vida ha sido una mentira. Su único objetivo es escapar, pero la poderosa familia Albora no se lo pondrá nada fácil.

Alya llega a Turquía desde Toronto junto a su hijo pequeño, Deniz Cihan, para cumplir la última voluntad de su difunto esposo, Boran Albora. Pero lo que debía ser un viaje de despedida se convierte rápidamente en el comienzo de una pesadilla asfixiante.

Pronto comprende que Boran no era el hombre que ella creía. Al salir los secretos a la luz, Alya se da cuenta de que los Albora son mucho más que una familia; son un clan que domina la zona con reglas arcaicas y peligrosas. Mientras lucha por recuperar su libertad, se enfrenta a Sadakat Albora, la matriarca y abuela paterna del niño, quien está decidida a retener a su nieto a cualquier precio, sin importarle los deseos de la madre.

¿Hasta dónde será capaz de llegar Alya para escapar de esa jaula dorada? ¿Qué otros oscuros secretos esconde el pasado de su marido?

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

Sinem Ünsal encarna a Alya, una madre que desafía las reglas del clan Albora por su hijo

Sinem Ünsal encarna a Alya, una madre que desafía las reglas del clan Albora por su hijo

César, dispuesto a todo por recuperar a Amanda con vida: esta noche, gran final de La Encrucijada

César, dispuesto a todo por recuperar a Amanda con vida: esta noche, gran final de La Encrucijada

Ferit, acorralado por todos los frentes: la pérdida de Orhan, la amenaza de Tarik y el secreto de Seyran

Ferit, acorralado por todos los frentes: la pérdida de Orhan, la amenaza de Tarik y el secreto de Seyran

Antea Rodríguez nos cuenta en qué punto está #Marloe en Sueños de libertad: "Marta quiere intentarlo con Cloe"
Entrevista exclusiva

Antea Rodríguez nos cuenta en qué punto está #Marloe en Sueños de libertad: "Marta quiere intentarlo con Cloe"

María y Gabriel
Avance

Avance del próximo capítulo: Gabriel, en el hotel con María mientras nace su hijo Juanito

Capítulo 481 de Sueños de libertad; 21 de enero: Begoña se pone de parto junto a Andrés y Luz
Resumen

Capítulo 481 de Sueños de libertad; 21 de enero: Begoña se pone de parto junto a Andrés y Luz

Begoña da a luz a su primer bebé mientras Gabriel y María continúan su aventura amorosa.

Andrés Begoña
Capítulo 481

¡Begoña ha roto aguas! El bebé se adelanta y se pone de parto... ¿saldrá todo bien?

Junto a Andrés, Digna y la doctora Borrell, Begoña afronta un parto sobrevenido.

Mabel

Mabel propone a sus padres volver a Barcelona pero Pablo es tajante: "¡Olvídate de eso! ¡No te vas a ninguna parte!"

Paula

Paula llega a casa de la Reina, pero no empieza con muy buen pie con Manuela

Pablo Salazar

Pablo Salazar felicita a Tasio por la propuesta de la naviera... ¡y a Gabriel no le sienta bien!

Publicidad