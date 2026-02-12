Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Luis explota y toma una inesperada decisión: “No lo soporto más. Dimito”

SUEÑOS DE LIBERTAD

Luis estalla en Sueños de libertad y anuncia una decisión drástica: no aguanta más

La tensión acumulada lleva a Luis a protagonizar uno de los momentos más intensos, cuando comunica una determinación que cambia por completo su situación.

Superado por las circunstancias, Luis pierde el control y expresa abiertamente su hartazgo en Sueños de libertad. La presión y los conflictos vividos le empujan a verbalizar lo que llevaba tiempo guardándose.

“No soporto más, dimito”, sentencia, dejando atónitos a quienes le rodean. Su anuncio marca un punto de inflexión y abre un nuevo escenario en la trama de la serie.

Antena 3» Vídeos