El hermano menor
Kaya Albora, el hijo rebelde del clan que pondrá a su familia en peligro en En tierra lejana
Su relación con una prima despertará sospechas y abrirá nuevas tensiones dentro de la familia. Kaya será uno de los personajes clave de la serie.
El actor Atakan Özkaya interpreta a Kaya Albora, el hermano menor de Cihan, Boran y Nare. Es impulsivo, valiente y muchas veces el causante de los mayores problemas del clan Albora.
Kaya es un joven que actúa con el corazón. Siempre quiere defender el honor de su familia, aunque sus decisiones suelen traer consecuencias. Su carácter fuerte lo convierte en el más conflictivo, pero también en el más leal y protector.
La familia Albora tiene enemigos y Kaya estará en el centro de muchas de esas tensiones. Además, su relación con una prima despertará sospechas y podría poner a toda la familia en peligro.
