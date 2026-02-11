Al-Khelaifi: "Si alguien piensa que Florentino Pérez ha 'perdido', es un estúpido o no sabe de fútbol"

La Superliga ya forma parte del pasado. La UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid han alcanzado "un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes", cerrando así una etapa de tensión institucional que se prolongaba desde el nacimiento del proyecto. El entendimiento llega apenas unos días después de que el Barcelona confirmara su salida definitiva de la iniciativa.

Nasser Al-Khelaifi, presidente de la EFC y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, desempeñó un papel clave como mediador entre las partes. Tras abandonar el hotel en el que se alojaba la cúpula de la UEFA para acudir a una cena oficial del organismo, atendió al diario Marca y valoró el desenlace.

"Elegante, inteligente y visionario"

"Estoy orgulloso y muy feliz. Quiero dar las gracias a todos, a todas las partes implicadas en este acuerdo histórico. Al presidente de la UEFA, que tanto hace cada día por el fútbol europeo, el líder más inteligente y humilde. Y, por supuesto, a Florentino Pérez, un hombre muy elegante e inteligente, es un visionario, alguien que siempre está tratando de impulsar las cosas, de mejorarlas. Y si alguien dice o piensa que hoy ha 'perdido', es un estúpido y no sabe absolutamente nada de fútbol", afirmó.

El dirigente catarí insistió en que el acuerdo beneficia a todas las partes implicadas. "Lo más importante aquí es que todos ganamos, nadie pierde. El fútbol gana, que es lo que todos queríamos, era el objetivo que todos nos habíamos marcado por el bien del fútbol y de sus aficionados. Hoy gana la UEFA, gana el Madrid, gana la EFC (Asociación de Clubes Europeos que él preside) y lo más importante es que gana él. La guerra no nos llevaba a ninguna parte y ahora nadie pierde", subrayó.

"Hoy es aún más grande y mejor"

Al-Khelaifi también elogió la figura de Florentino Pérez tras el entendimiento alcanzado: "Creo que hoy el presidente Pérez es una persona aún más grande y mejor, ya que ha llevado al Real Madrid a hacer lo que más beneficia al fútbol europeo. Muchas gracias, de verdad, y le agradezco que haya confiado en mí".

Por último, tuvo palabras de reconocimiento para el presidente del FC Barcelona. "Ha demostrado un gran coraje y liderazgo, y también merece un gran reconocimiento. En el acuerdo final de hoy, el diálogo siempre vence a la división", concluyó.

