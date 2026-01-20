Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El jefe del clan Albora

Ozan Akbaba da vida a Cihan Albora, el hombre que deberá proteger a su familia en En tierra lejana

Tras la muerte de Boran, Cihan se aferra al cariño de su sobrino Deniz Cihan y continúa con la difícil tarea de cuidar de toda la familia en una mansión rodeada de enemigos y traiciones.

Ozan Akbaba da vida a Cihan Albora

Publicidad

Cihan Albora es el hombre fuerte del clan. Hermano de Boran, Kaya y Nare, es el cabeza de familia y quien se encarga de que el apellido Albora siga respetándose en Mardin. Una responsabilidad que pesa todavía más desde la pérdida de Boran.

Además, es el tío favorito de Deniz Cihan. El niño se convierte en su mayor consuelo en mitad del duelo, y la familia insiste en que lleve su nombre como homenaje.

De carácter firme y acostumbrado a decidir bajo presión, Cihan sabe que en la mansión Albora nada es sencillo. La tensión, los secretos y el miedo lo rodean, y él es de los pocos que conoce de verdad lo que se mueve tras los negocios de la familia y el contrabando que los persigue.

Mientras su madre, Sadakat, busca venganza, Cihan intenta mantener la calma para proteger a los suyos. Pero no lo tendrá fácil. Su relación con Alya, la viuda de su hermano, complicará todavía más las cosas. Y Cihan tendrá que luchar para que ella y el pequeño Deniz Cihan no paguen el precio de una guerra entre familias que parece no tener fin.

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

La reconciliación más dulce de Ferit y Seyran

“Me va a explotar el cerebro de tanto pensar en ti”: la reconciliación más dulce de Ferit y Seyran

Entrevista exclusiva a Roser Tapias

Roser Tapias analiza el final de temporada en Sueños de libertad: "María culmina su venganza junto a Gabriel"

Ozan Akbaba da vida a Cihan Albora

Ozan Akbaba da vida a Cihan Albora, el hombre que deberá proteger a su familia en En tierra lejana

Manu Baqueiro
Entrevista

Manu Baqueiro en Perdiendo el juicio: “Gabriel es un loser que busca la redención a través de su trabajo”

Marina Orta es Paula Maceda, la nueva sirvienta en casa de los De la Reina
Nuevo personaje |

Marina Orta es Paula Maceda, la nueva sirvienta en casa de los De la Reina

Antonio Romero hace balance sobre su paso por Sueños de libertad: "Gaspar se ha transformado"
¡Hasta siempre!

Antonio Romero hace balance de su paso por Sueños de libertad: "Gaspar se ha transformado"

El actor dice adiós a Gaspar, nuestro cantinero favorito, que desde el principio supo ganarse nuestro corazón con su simpatía y buen humor.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe, decididas a acabar con Gabriel
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe, decididas a acabar con Gabriel

Las dos mujeres se ilusionan con la idea de que Brossard descubra la verdadera cara del primo de los De la Reina y le quiten la dirección de la empresa.

Capítulo 479 de Sueños de libertad; 19 de enero: Andrés, a punto de descubrir la doble vida de Gabriel

Capítulo 479 de Sueños de libertad; 19 de enero: Andrés, a punto de descubrir la doble vida de Gabriel

La verdad sale a la luz: Nieves y Pablo descubren que su hija Mabel ha abandonado la Universidad y vive con su novio

La verdad sale a la luz: Nieves y Pablo descubren que su hija Mabel ha abandonado la Universidad y vive con su novio

¡Tensión en el despacho! Pablo y Gabriel discuten sobre sobre el futuro de la fábrica

¡Tensión en el despacho! Pablo y Gabriel discuten sobre sobre el futuro de la fábrica

Publicidad