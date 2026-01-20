Ozan Akbaba da vida a Cihan Albora, el hombre que deberá proteger a su familia en En tierra lejana

Cihan Albora es el hombre fuerte del clan. Hermano de Boran, Kaya y Nare, es el cabeza de familia y quien se encarga de que el apellido Albora siga respetándose en Mardin. Una responsabilidad que pesa todavía más desde la pérdida de Boran.

Además, es el tío favorito de Deniz Cihan. El niño se convierte en su mayor consuelo en mitad del duelo, y la familia insiste en que lleve su nombre como homenaje.

De carácter firme y acostumbrado a decidir bajo presión, Cihan sabe que en la mansión Albora nada es sencillo. La tensión, los secretos y el miedo lo rodean, y él es de los pocos que conoce de verdad lo que se mueve tras los negocios de la familia y el contrabando que los persigue.

Mientras su madre, Sadakat, busca venganza, Cihan intenta mantener la calma para proteger a los suyos. Pero no lo tendrá fácil. Su relación con Alya, la viuda de su hermano, complicará todavía más las cosas. Y Cihan tendrá que luchar para que ella y el pequeño Deniz Cihan no paguen el precio de una guerra entre familias que parece no tener fin.