James Van Der Beek ha muerto a causa de un cáncer colorrectal que le fue diagnosticado en 2023. Tras más de dos años luchando contra la enfermedad, el actor de Dawson Crece falleció el miércoles 11 de febrero rodeado de su familia.

Fue su mujer Kimberly quien dio la noticia al mundo con una publicación en Instagram, donde afirmaba que el intérprete "enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia". Unas frases de despedida con las que comparte "sus deseos, su amor por la humanidad y su santidad por el tiempo".

Su fallecimiento ha dejado un vacío absolutamente generacional en la industria de la tele. Y es que al igual que Dawson, millones de personas crecieron junto a Ven Der Beek, disfrutando de esta emblemática serie de los 2000.

Ahora bien, su legado no es solo artístico y así lo ha hecho saber su círculo más cercano, que ha compartido en redes sociales sus propias despedidas al actor.

Este es el caso de Stacy Keibler, una de las mejores amigas de James. En una instantánea en la que ambos disfrutan de un atardecer, con el actor ya en silla de ruedas, se puede ver cómo pasó sus últimos días.

"Cuando sabes que el tiempo es sagrado, no desperdicias ni un solo aliento. No te apresuras. No te desplazas. No te preocupas por el mañana. Te sientas. Escuchas. Te tomas de la mano. Observas cómo el cielo cambia de color y dejas que te cambie a ti también", escribe en el pie de foto.

También ha revelado cómo fueron sus últimas conversaciones: "Hablamos de cómo este mundo puede sentirse patas arriba... y de cómo tal vez el cielo necesita tu espíritu ahora para ayudarnos a estabilizarnos aquí. Y justo cuando el sol se escondía, una estrella fugaz cruzó el cielo... como para recordarnos que nada de esto es casualidad".

Un recuerdo realmente hermoso de alguien a quien la "sonrisa nunca le abandonó"; siendo un "esposo increíble" y "un padre extraordinario".

Erin Fetherson, diseñadora de interiores, también ha compartido en su perfil una emotiva carta al que, como Stacy, consideraba su mejor amigo o, incluso, "hermano".

"Gracias por tu amistad. Por estar siempre presente. Por ser el que se esforzaba al máximo", escribe antes de recordar vivencias compartidas: "Cuando nuestro perro murió en mitad de la noche, fuiste tú quien vino con una pala. Cuando nacieron nuestros bebés, tú y Kimberly fuisteis los primeros en visitarnos. No solo celebrasteis nuestros logros, sino que fuisteis parte de ellos".

En la galería de fotos se pueden ver algunos de los momentos de los que disfrutaron juntos, cerrando la publicación con una foto de James días antes de su fallecimiento ya en la cama, pero siempre con esa sonrisa de la que tanto se habla.

El mundo de la televisión ha tenido que dejar ir a una estrella juvenil que conquistó la pequeña pantalla para hacerla tan grande como era posible.

"El espacio que dejas jamás podrá llenarse", dice Erin. Unas palabras que millones de seguidores comparten y que ahora, en estos días tan duros para su familia, se han convertido en la manera de devolver con cariño los buenos ratos que James Van Der Beek les hizo pasar en vida.