Capítulo 496
Luis explota y toma una inesperada decisión: “No lo soporto más. Dimito”
El hijo de Digna toma esta decisión cuando Gabriel le dicta las nuevas normas para que nadie pueda utilizar el laboratorio sin permiso.
Luis está al límite. Gabriel le obliga a crear perfumes de bajo coste y tampoco le parece bien que haga sus propias creaciones fuera del horario laboral.
Por eso, en la junta de accionistas, Gabriel decide imponer unas normas para que no pueda utilizarse el laboratorio fuera del horario laboral ni se puedan utilizar los recursos de la empresa para su uso personal.
Luis se siente humillado por su primo y, cansado, Luis le dice que dice que no puede más: “Dimito”.
El joven les dice que va a seguir los pasos de su hermano Joaquín y que esto ha sido la gota que ha colmado el vaso.
Digna y Marta intentan que Luis recapacite y le dicen que lo piense bien pues es la empresa que fundó su padre, pero es demasiado tarde. Luis no puede más y ya no hay vuelta atrás.
