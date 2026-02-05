Alper Çankaya es Şahin Albora, el joven atrapado entre el amor y la lealtad

El actor Alper Çankaya interpreta a Şahin Albora, un joven atrapado entre el amor y la lealtad. Ser el hijo de un tío resentido no es fácil, y en En tierra lejana, Şahin representa el conflicto interno que divide a la familia Albora.

Şahin es hijo de Ecmel y Fidan Albora, y primo de Cihan, Boran, Kaya y Nare. Creció junto a ellos, casi como un hermano más, pero el resentimiento de su padre hacia la otra rama de la familia lo ha dejado en medio de una guerra que no eligió.

Su mayor dilema es el corazón. Şahin está profundamente enamorado de su prima Nare Albora, la hermana de Cihan. Un amor imposible, marcado por las reglas del clan y la rivalidad que separa a sus padres.

Leal y sensible, Şahin es el reflejo de una familia rota por el poder y el orgullo. Su historia mostrará que, a veces, el enemigo no está fuera sino dentro de casa.