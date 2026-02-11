Capítulo 496
Damián le comunica a Gabriel que está embarcado en un nuevo negocio: “¿De verdad creías que ibas a acabar conmigo?”
El cabeza de familia ha contado sus nuevos planes a su sobrino para sorpresa de Gabriel.
La ilusión de Damián con la apertura de un nuevo negocio es inocultable. El antiguo director de la fábrica ha aprovechado para contarle a su sobrino su nuevo rumbo empresarial, lo que ha supuesto una gran sorpresa en Gabriel, quien le arrebató Perfumerías De la Reina.
Gabriel le ha solicitado a su tío permiso “para quedarse unos días más” en su casa. Pese a la mala relación entre ambos, el patriarca ha pensado en el bien de Juanito y Begoña.
Aprovechando el momento, Damián le ha confesado su nueva idea de emprendimiento a lo que su sobrino ha reaccionado de forma airosa, recordándole “el varapalo después de perder su querida empresa”.
La conversación ha subido de tono lo que ha hecho que Damián recuerde a su sobrino de quien depende su posible entrada a prisión,
El tono burlón de Gabriel no ha impedido al patriarca reafirmar sus intenciones. ¿Conseguirá Damián prosperar en su negocio?
