Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 496

Damián le comunica a Gabriel que está embarcado en un nuevo negocio: “¿De verdad creías que ibas a acabar conmigo?”

El cabeza de familia ha contado sus nuevos planes a su sobrino para sorpresa de Gabriel.

Damián le comunica a Gabriel que está embarcado en un nuevo negocio: “¿De verdad creías que ibas a acabar conmigo?”

Publicidad

La ilusión de Damián con la apertura de un nuevo negocio es inocultable. El antiguo director de la fábrica ha aprovechado para contarle a su sobrino su nuevo rumbo empresarial, lo que ha supuesto una gran sorpresa en Gabriel, quien le arrebató Perfumerías De la Reina.

Gabriel le ha solicitado a su tío permiso “para quedarse unos días más” en su casa. Pese a la mala relación entre ambos, el patriarca ha pensado en el bien de Juanito y Begoña.

Aprovechando el momento, Damián le ha confesado su nueva idea de emprendimiento a lo que su sobrino ha reaccionado de forma airosa, recordándole “el varapalo después de perder su querida empresa”.

La conversación ha subido de tono lo que ha hecho que Damián recuerde a su sobrino de quien depende su posible entrada a prisión,“somos nosotros los que tenemos las fotos de tu delito”.

El tono burlón de Gabriel no ha impedido al patriarca reafirmar sus intenciones. ¿Conseguirá Damián prosperar en su negocio?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel, dispuesto a despedir a Tasio de Perfumerías Brossard De la Reina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel, dispuesto a despedir a Tasio de Perfumerías Brossard De la Reina

Capítulo 494 de Sueños de libertad, 11 de febrero: Gabriel trata de reconciliarse con Begoña, pero ella lo rechaza

Capítulo 496 de Sueños de libertad, 11 de febrero: Gabriel trata de reconciliarse con Begoña, pero ella lo rechaza

Diyar, la nueva novia de Ferit: ¿podrá sobrevivir al regreso de Seyran?

Diyar, la nueva novia de Ferit: ¿podrá sobrevivir al regreso de Seyran?

Gabriel presume de que Begoña siempre será su mujer, pero Andrés le deja las cosas claras: “Te aborrece y me querrá siempre a mí”
Capítulo 496

Gabriel presume de que Begoña siempre será su mujer, pero Andrés le deja las cosas claras: “Te aborrece y me querrá siempre a mí”

Mabel aparece sana y salva cuando su padre estaba a punto de salir a buscarla
Capítulo 496

Mabel aparece sana y salva cuando su padre estaba a punto de salir a buscarla

Luis explota y toma una inesperada decisión: “No lo soporto más. Dimito”
Capítulo 496

Luis explota y toma una inesperada decisión: “No lo soporto más. Dimito”

El hijo de Digna toma esta decisión cuando Gabriel le dicta las nuevas normas para que nadie pueda utilizar el laboratorio sin permiso.

Damián le comunica a Gabriel que está embarcado en un nuevo negocio: “¿De verdad creías que ibas a acabar conmigo?”
Capítulo 496

Damián le comunica a Gabriel que está embarcado en un nuevo negocio: “¿De verdad creías que ibas a acabar conmigo?”

El cabeza de familia ha contado sus nuevos planes a su sobrino para sorpresa de Gabriel.

Roser Tapias se despide por todo lo alto de su personaje en Sueños de libertad: “María me ha dado muchísimas cosas"

Roser Tapias se despide por todo lo alto de su personaje en Sueños de libertad: “María me ha dado muchísimas cosas"

¿Qué ha sido de Asuman? El gran vacío en la mansión Korhan tras su marcha a Europa

¿Qué ha sido de Asuman? El gran vacío en la mansión Korhan tras su marcha a Europa

Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión, celebra 500 capítulos con más emoción que nunca

Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión, celebra 500 capítulos con más emoción que nunca

Publicidad