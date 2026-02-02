La tía fuerte y orgullosa del clan
İlkay Kayku es Fidan Albora, la mujer que no olvida el pasado ni perdona a los suyos
Está llena de rencor hacia Sadakat y Cihan, a quienes culpa por el sufrimiento de su marido.
Publicidad
La actriz İlkay Kayku interpreta a Fidan Albora, una mujer fuerte y con mucho carácter. Es la esposa de Ecmel Albora y la madre de Şahin y Zerrin.
Fidan viene de una familia rica y respetada de la zona, algo que le da poder dentro del clan Albora. No tiene miedo de decir lo que piensa y siempre defiende a los suyos, aunque eso la lleve a enfrentarse con todos.
Guarda un gran rencor hacia Sadakat y Cihan, a quienes culpa de que su marido, Ecmel, haya estado en prisión. Por eso, no soporta ver a su hijo Şahin cerca de ellos.
Más Noticias
- El periodista David Alandete: "La venganza es el motor de Donald Trump"
- "Te voy a matar": las amenazas que reciben las trabajadoras del 016
- "Que se case": la condición que cambiará la vida de Alya en En tierra lejana
- Cristóbal Soria, sobre el asesinato de un hombre a manos de su pareja: "Si hubiese sido al revés, se hubiese parado el país"
- Rifirrafe entre Rubén Amón y el policía Serafín Giraldo: "Eres policía pero también un ser humano con ideas políticas"
Fidan es una mujer orgullosa y resentida. Su presencia en la mansión mantiene viva la tensión entre las dos ramas de la familia y complica aún más la vida de Alya y Cihan.
Publicidad