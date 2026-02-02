İlkay Kayku es Fidan Albora, la mujer que no olvida el pasado ni perdona a los suyos

La actriz İlkay Kayku interpreta a Fidan Albora, una mujer fuerte y con mucho carácter. Es la esposa de Ecmel Albora y la madre de Şahin y Zerrin.

Fidan viene de una familia rica y respetada de la zona, algo que le da poder dentro del clan Albora. No tiene miedo de decir lo que piensa y siempre defiende a los suyos, aunque eso la lleve a enfrentarse con todos.

Guarda un gran rencor hacia Sadakat y Cihan, a quienes culpa de que su marido, Ecmel, haya estado en prisión. Por eso, no soporta ver a su hijo Şahin cerca de ellos.

Fidan es una mujer orgullosa y resentida. Su presencia en la mansión mantiene viva la tensión entre las dos ramas de la familia y complica aún más la vida de Alya y Cihan.