La novia de Ferit

Diyar, la nueva novia de Ferit: ¿podrá sobrevivir al regreso de Seyran?

Diyar ha llegado a la vida de Ferit en un momento clave. Ella es una mujer sensata, madura y se ha convertido en su gran apoyo durante estos dos años. Sin embargo, su relación está rodeada de sombras y de un pasado que amenaza con destruirlo todo.

Diyar no ha tenido una vida fácil; perdió a sus padres y su único pilar es su abuelo, un hombre muy estricto al que ella intenta proteger de los escándalos. Por eso, cuando en las noticias empiezan a hablar de su relación con Ferit, Diyar se pone muy nerviosa: “Maldita sea, que mi abuelo no vea esto”, piensa mientras escucha cómo los periodistas analizan su noviazgo.

La prensa ya ha soltado la bomba: Ferit y Diyar están juntos. Los periodistas son claros y comparten un aviso para ella y para Sinan: “Si sois listos, salid corriendo. ¿Creen que se pueden interponer entre esos dos? Van a sufrir”. Diyar escucha con angustia cómo dicen que Seyran y Ferit son un volcán y que cualquiera que esté en medio acabará hecho polvo.

¿Quién es Pelin Akil? La actriz que comparte nombre con el pasado de Ferit

Lo más curioso de este nuevo personaje es la actriz que le da vida. Se trata de Pelin Akil, una de las actrices más famosas y queridas de Turquía. Lo que ha dejado a todos los fans en shock es que en la vida real se llama Pelin, exactamente igual que la exnovia de Ferit que tanto hizo sufrir a Seyran. ¡Vaya casualidad!

Pelin Akil es una actriz con muchísima trayectoria. Ha trabajado en grandes series y películas, demostrando que tiene un talento increíble para los papeles dramáticos. Es conocida por su elegancia y por saber transmitir mucha fuerza en sus personajes. En sus redes sociales es muy activa y comparte su vida familiar, pero ahora todas las miradas están puestas en cómo interpretará a esta Diyar que tiene la difícil tarea de ocupar el corazón de Ferit.

PELIN

“Os pido disculpas por todo”: Pelin se despide de Ferit aceptando que su destino es estar con Seyran

