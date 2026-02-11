Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel, dispuesto a despedir a Tasio de Perfumerías Brossard De la Reina

Gabriel ha comentado a Pablo Salazar y Andrés que quiere despedir a Tasio porque se ha enterado que va a empezar a trabajar con el patriarca en su nuevo negocio.

Además, Valentina tendrá un bonito detalle con Cloe y ella tendrá que decidir con quién pasa su cumpleaños… ¿con su amiga de la infancia o con Marta de la Reina?

En otro orden de cosas, Luis le comunicará a Luz que ha decido dimitir. ¡Veremos como se lo toma la doctora Borrel!

Por otra parte, Mabel seguirá muy afectada por su reciente ruptura y tomará una decisión importante que afectará a Pablo Salazar.

Por último, tendremos buenas noticias y es que Miguel le comunicará a Begoña que su bebé Juanito va a recuperarse pronto, pero… ¿le quedará alguna secuela?

No te pierdas todo lo que va a pasar en los próximos capítulos de Sueños de libertad.