Betül, la mujer que guarda un as bajo la manga para heredar el imperio Korhan

Ella no es solo la secretaria y examante de Orhan, es la mujer que tiene el poder de cambiar el futuro de toda la familia. Está embarazada y, aunque finge ser alguien que no es, tiene un plan muy claro para desplazar a Ferit y quedarse con todo.

Betül oculta un gran secreto: su verdadera situación financiera. Se esfuerza por parecer una mujer humilde y nada interesada para que Orhan no sospeche de sus verdaderas intenciones. Sin embargo, en la intimidad con su madre, la realidad es otra. Ambas están desesperadas por ocultar su pobreza, limpiando casas ajenas mientras sueñan con ser las señoras de la mansión. Su madre ya la presiona: "Tienes que conseguir que Orhan solo piense en el bebé. Cuando nazca, Ferit caerá en desgracia".

Pero el camino no será fácil. Betül sabe que tiene enemigos poderosos, especialmente Ifakat, a quien considera una auténtica bruja. Por eso, ya está moviendo sus hilos con Serpil para quitarle el poder a Ifakat lo antes posible. Además, se enfrentará a un embarazo de riesgo que usará para tener a Orhan comiendo de su mano. Betül tiene claro que el nuevo bebé será el símbolo de la "juventud" de Orhan, dejando a Ferit en un segundo plano.

¿Quién es Hazal Araci? La actriz detrás de la ambiciosa Betül

La encargada de dar vida a este polémico personaje es Hazal Araci, una actriz turca que está dando mucho que hablar por su gran interpretación. Hazal ha sabido captar perfectamente la doble cara de Betül: esa mezcla de dulzura aparente ante Orhan y la frialdad calculadora que muestra cuando está con su madre.

Su papel es fundamental en esta nueva etapa de la serie, ya que es la encargada de poner en jaque a los Korhan desde dentro. En sus redes sociales, la actriz comparte a menudo su pasión por la música, demostrando que es una artista muy completa.

Diyar ha llegado a la vida de Ferit en un momento clave. Ella es una mujer sensata, madura y se ha convertido en su gran apoyo durante estos dos años. Sin embargo, su relación está rodeada de sombras y de un pasado que amenaza con destruirlo todo.

