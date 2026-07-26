Mejores momentos | Gran Final
Antoñito Molina deja huella en La Voz Kids y canta ‘Me prometo’ con Eduardo y Leire
El artista regresa al escenario de La Voz Kids para regalarnos uno de los momentos más especiales de la final de La Voz Kids noche con el equipo de Orozco.
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En la Gran Final de La Voz Kids hemos recibido de nuevo a Antoñito Molina, que ha regresado al escenario del programa para protagonizar una de las colaboraciones más especiales de la noche. El cantante se ha unido a Leire y Eduardo, los dos finalistas del equipo de Antonio Orozco, para interpretar 'Me prometo'.
Los tres artistas han regalado una actuación llena de emoción, complicidad y sensibilidad. Sin duda entre ellos hay una conexión única y lo importante que ha sido Antoñito Molina en el equipo de Antonio Orozco.
Con esta actuación, Antoñito Molina volvió a demostrar el cariño que siente por La Voz Kids, compartiendo escenario con Leire y Eduardo en una colaboración que dejó huella en el plató. ¡Momentazo!
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