Antoñito Molina deja huella en La Voz Kids y canta ‘Me prometo’ con Eduardo y Leire

En la Gran Final de La Voz Kids hemos recibido de nuevo a Antoñito Molina, que ha regresado al escenario del programa para protagonizar una de las colaboraciones más especiales de la noche. El cantante se ha unido a Leire y Eduardo, los dos finalistas del equipo de Antonio Orozco, para interpretar 'Me prometo'.

Los tres artistas han regalado una actuación llena de emoción, complicidad y sensibilidad. Sin duda entre ellos hay una conexión única y lo importante que ha sido Antoñito Molina en el equipo de Antonio Orozco.

Con esta actuación, Antoñito Molina volvió a demostrar el cariño que siente por La Voz Kids, compartiendo escenario con Leire y Eduardo en una colaboración que dejó huella en el plató. ¡Momentazo!

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