¡Piel de gallina! Aníbal Gómez demuestra un potencial vocal con ‘Volver, volver’ de Vicente Fernández

Aníbal Gómez está sorprendiendo tanto al público como a sí mismo en su participación en Tu cara me suena. No sólo canta, imita y nos hace reír, si no que nos deleita en cada gala con sus ocurrencias y sus divertidas predicciones.

En esta ocasión, no ha sido el pulsador el que ha determinado qué artista debía imitar el cómico en esta séptima gala, si no que fue Martín Savi el que le regaló a Vicente Fernández después de que le saliese a él.

Aníbal Gómez nos ha dejado sin palabras con su interpretación de ‘Volver, volver’ sobre el escenario de Tu cara me suena. El cómico ha demostrado su potencia vocal y ha desatado el aplauso del público en cada estribillo.

Los miembros del jurado no podían salir de su asombro y sus compañeros miraban con orgullo todo lo que Aníbal estaba consiguiendo en este programa. ¡Revive su actuación al completo en el vídeo de arriba!

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