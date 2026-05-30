Momento mágico: J Kbello recrea el Musical ‘El Rey León’ en el plató de Tu cara me suena

J Kbello fue el encargado de abrir la gala pasada por todo lo alto con su imitación de Lady Gaga. Acompañado del cuerpo de baile del programa, nos regalaron una coreografía de infarto con el tema ‘Abracadabra’.

J Kbello ha sido también el encargado de inaugurar la casilla del pulsador ‘Pide un deseo’. Después de confesarnos que quería recrear un musical en Tu cara me suena, el pulsador le dio uno de los más famosos de Madrid: el de El Rey León.

Acompañado de Dianne Haye como Nala y de parte del equipo del musical, J Kbello ha aparecido en plató convertido en Simba para recrear un número mágico con el tema ‘Siento un nuevo amor en mí’.

El gaditano ha conseguido crear un clima único en plató y nos ha hecho a todos volver a la infancia durante un momento. ¡Vuelve a disfrutar de este mágico número dándole al play al vídeo de arriba!

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