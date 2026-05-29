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Gala 7 | Actuación

Jesulín de Ubrique y Rafa de La Unión llenan el plató de recuerdos con ‘Vuelve el amor’

El vocalista del conocido grupo español ha acompañado al concursante en su actuación y han protagonizado un número sobre el escenario de Tu cara me suena lleno de buen rollo.

Jesulín de Ubrique y Rafa de La Unión llenan el plató de recuerdos con ‘Vuelve el amor’

Jesulín de Ubrique y Rafa de La Unión llenan el plató de recuerdos con ‘Vuelve el amor’

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Patri Bea
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Jesulín de Ubrique revolucionó el plató de Tu cara me suena la semana pasada al enfrentarse al reto de imitar a El Fary. El gaditano se lo está pasando en grande en esta experiencia y así lo demuestra semana a semana.

¿Preparados para apatrullar? Jesulín de Ubrique se convierte en El Fary en Tu cara me suena

Para esta séptima gala, el pulsador ha querido que Jesulín de Ubrique actúe acompañado. Gracias al ‘Original y copia’, el concursante ha podido actuar con un artista que ha admirado siempre: Rafa Sánchez de La Unión.

Jesulín ha sido el primero en salir a cantar al escenario ya caracterizado y Rafa se ha unido segundos después para interpretar un tema que todo el público conocía a la perfección: ‘Vuelve el amor’.

Los dos han derrochado complicidad y alegría y a Jesulín se le ha visto más cómodo que nunca sobre el escenario de Tu cara me suena. ¡Revive su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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