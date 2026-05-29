Gala 7 | Actuación
Jesulín de Ubrique y Rafa de La Unión llenan el plató de recuerdos con ‘Vuelve el amor’
El vocalista del conocido grupo español ha acompañado al concursante en su actuación y han protagonizado un número sobre el escenario de Tu cara me suena lleno de buen rollo.
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Jesulín de Ubrique revolucionó el plató de Tu cara me suena la semana pasada al enfrentarse al reto de imitar a El Fary. El gaditano se lo está pasando en grande en esta experiencia y así lo demuestra semana a semana.
Para esta séptima gala, el pulsador ha querido que Jesulín de Ubrique actúe acompañado. Gracias al ‘Original y copia’, el concursante ha podido actuar con un artista que ha admirado siempre: Rafa Sánchez de La Unión.
Jesulín ha sido el primero en salir a cantar al escenario ya caracterizado y Rafa se ha unido segundos después para interpretar un tema que todo el público conocía a la perfección: ‘Vuelve el amor’.
Los dos han derrochado complicidad y alegría y a Jesulín se le ha visto más cómodo que nunca sobre el escenario de Tu cara me suena. ¡Revive su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!
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