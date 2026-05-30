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Un enérgico Pablo Rivero debuta en Tu cara me suena con ‘Girls & boys’ de Blur

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Gala 7 | Actuación

Un enérgico Pablo Rivero debuta en Tu cara me suena con ‘Girls & boys’ de Blur

El actor nos ha visitado en la séptima gala de Tu cara me suena y ha querido sorprendernos con un tema cargado de energía y buen rollo.

Patri Bea
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Pablo Rivero ha sido el invitado de la séptima gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena y ha querido sorprendernos imitando al vocalista de una banda de rock británica que revolucionó la música en la década de los noventa: Blur.

Convertido en Damon Albern, el actor ha pisado con fuerza el escenario de Tu cara me suena para interpretar el tema ‘Girls & Boys’, que todo el público y el jurado se ha animado a bailar con él.

Pablo Rivero se lo ha pasado en grande en su visita a Tu cara me suena y ha demostrado que podría ser un concursante dispuesto a afrontar todo tipo de retos. ¿Os gustaría verlo en una próxima edición? ¡Revive su actuación completa en el vídeo de arriba!

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