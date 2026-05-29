¿Quién se resistiría a una llamada suya? Leonor Lavado abre la gala como Spagna con ‘Call me’

Leonor Lavado no deja de sorprendernos en Tu cara me suena. La semana pasada, la cómica se metió en la piel de Estrellita Castro y, después de homenajearla con ‘Mi jaca’, no abandonó el papel de mujer de avanzada edad en toda la noche.

En esta ocasión, el pulsador ha querido que Leonor Lavado viaje hasta la década de los ochenta para imitar a una cantante y compositora italiana que comenzó a despuntar en los setenta: Spagna.

Leonor Lavado ha sido la encargada de abrir la séptima gala y lo ha hecho al ritmo de ‘Call me’. Con una energía arrolladora y una peluca más que llamativa, la cómica ha vuelto a demostrar que no hay reto que se le resista.

Leonor se ha movido como pez en el agua y lo ha dado todo hasta cantando encima de una cama. ¡Revive su número de arranque de gala al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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