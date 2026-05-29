Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Gala 7 | Actuación

¿Quién se resistiría a una llamada suya? Leonor Lavado abre la gala como Spagna con ‘Call me’

La cómica ha abierto la gala de Tu cara me suena por todo lo alto con un número que nos ha hecho viajar a la década de los ochenta.

¿Quién se resistiría a una llamada suya? Leonor Lavado abre la gala como Spagna con ‘Call me’

¿Quién se resistiría a una llamada suya? Leonor Lavado abre la gala como Spagna con ‘Call me’

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Leonor Lavado no deja de sorprendernos en Tu cara me suena. La semana pasada, la cómica se metió en la piel de Estrellita Castro y, después de homenajearla con ‘Mi jaca’, no abandonó el papel de mujer de avanzada edad en toda la noche.

Leonor Lavado homenajea a Estrellita Castro con ‘Mi jaca’

En esta ocasión, el pulsador ha querido que Leonor Lavado viaje hasta la década de los ochenta para imitar a una cantante y compositora italiana que comenzó a despuntar en los setenta: Spagna.

Leonor Lavado ha sido la encargada de abrir la séptima gala y lo ha hecho al ritmo de ‘Call me’. Con una energía arrolladora y una peluca más que llamativa, la cómica ha vuelto a demostrar que no hay reto que se le resista.

Leonor se ha movido como pez en el agua y lo ha dado todo hasta cantando encima de una cama. ¡Revive su número de arranque de gala al completo dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Sole Giménez interpreta ‘Maria’ de Blondie en Tu cara me suena

Sole Giménez se mete en la piel de Blondie y hace vibrar con ‘Maria’

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

¿Quién se resistiría a una llamada suya? Leonor Lavado abre la gala como Spagna con ‘Call me’

¿Quién se resistiría a una llamada suya? Leonor Lavado abre la gala como Spagna con ‘Call me’

Sigue la séptima gala de Tu cara me suena en directo: ¡Leonor Lavado abre la gala como Spagna!

Sigue la séptima gala de Tu cara me suena en directo: ¡Leonor Lavado abre la gala como Spagna!

Lección de valentía de Javier en El Rosco: da el paso al que David no se atreve… y gana

Lección de valentía de Javier en El Rosco: da el paso al que David no se atreve… y gana

El insólito momento de Gabino Diego rapeando en Pasapalabra: ¡menudo flow!
Mejores momentos | 29 de mayo

El insólito momento de Gabino Diego rapeando en Pasapalabra: ¡menudo flow!

“Cultura y culturismo”: Francisco Cacho revela en Pasapalabra cómo el gimnasio le hace de psicólogo
Mejores momentos | 29 de mayo

“Cultura y culturismo”: Francisco Cacho revela en Pasapalabra cómo el gimnasio le hace de psicólogo

“Qué sufrimiento”: Angy Fernández sufre un divertido ataque de hipo en pleno Pasapalabra
Mejores momentos | 29 de mayo

“Qué sufrimiento”: Angy Fernández sufre un divertido ataque de hipo en pleno Pasapalabra

La actriz y cantante ha comenzado el programa con este problema, que ha persistido durante la primera prueba y que le ha sido imposible disimular mientras jugaba.

Benito Rabal
Hablamos con él

El hijo de Paco Rabal se pronuncia tras estrellarse el furgón con la estatua homenaje a su padre: "La estatua está bien"

Tras 25 años intentando instalar la estatua en honor a Paco Rabal, el furgón que la transportaba se ha estrellando, provocando el aplazamiento del acto en Águilas. Hoy, hablamos con su hijo, Benito Rabal, sobre ello.

Gabriela Guillén

Gabriela Guillén, sin local para su negocio: "Se ha encontrado con una deuda cercana a los 60.000 euros"

Bertín

Pilar Vidal habla con Bertín Osborne sobre su delicado estado de salud: "Lleva cuatro días en cama"

Misofonía

Ana padece misofonía y los sonidos le hacen la vida imposible: "De pequeña oía estornudar a mi madre y sentía rabia"

Publicidad