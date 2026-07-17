¡Lágrimas en el plató! Cristina Castaño emociona al convertirse en Meryl Streep con 'The Winner Takes It All'

Cristina Castaño brilló en la segunda semifinal de Tu cara me suena y rozó la victoria con su imitación de Paloma San Basilio en el Festival de Eurovisión de 1985. Con ‘La fiesta terminó’, volvió a demostrar que podría llenar estadios con su voz.

Para luchar por el triunfo de la edición en esta gran final, Cristina Castaño ha querido tirar por su pasión por los musicales y su profesión y se ha metido en la piel de Meryl Streep en ‘Mamma Mia!’.

Cristina Castaño ha optado por una de las canciones más míticas del musical y nos ha puesto los pelos de punta con 'The Winner Takes It All', un tema que podría pronosticar el final de la edición.

Con una interpretación soberbia y una puesta en escena mágica, Cristina Castaño nos ha transportado de lleno a esa escena mítica entre Meryl Streep y Pierce Brosnan, emocionando a todos los allí presentes. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo en el vídeo de arriba!

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