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FINAL DE TU CARA ME SUENA: Tú decides con tu voto quién es el ganador de Tu cara me suena 13

Final | Actuación

¡Lágrimas en el plató! Cristina Castaño emociona al convertirse en Meryl Streep con 'The Winner Takes It All'

La actriz ha escogido una de las canciones más míticas de la película ‘Mamma Mia!’ para luchar por el triunfo en la gran final de Tu cara me suena 13.

Cristina Castaño en Tu cara me suena

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Patri Bea
Patri Bea
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Cristina Castaño brilló en la segunda semifinal de Tu cara me suena y rozó la victoria con su imitación de Paloma San Basilio en el Festival de Eurovisión de 1985. Con ‘La fiesta terminó’, volvió a demostrar que podría llenar estadios con su voz.

¡Piel de gallina! Cristina Castaño rinde homenaje a Paloma San Basilio con ‘La fiesta terminó’

Para luchar por el triunfo de la edición en esta gran final, Cristina Castaño ha querido tirar por su pasión por los musicales y su profesión y se ha metido en la piel de Meryl Streep en ‘Mamma Mia!’.

Cristina Castaño ha optado por una de las canciones más míticas del musical y nos ha puesto los pelos de punta con 'The Winner Takes It All', un tema que podría pronosticar el final de la edición.

Con una interpretación soberbia y una puesta en escena mágica, Cristina Castaño nos ha transportado de lleno a esa escena mítica entre Meryl Streep y Pierce Brosnan, emocionando a todos los allí presentes. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo en el vídeo de arriba!

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Este viernes, gran final de Tu cara me suena

"Vais a votar solo los de casa": esta noche, tú dices quién gana Tu cara me suena

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