Leire arrasa en la Gran Final con un tema que es todo un himno: “Eres grande”

Leire ha vuelto a demostrar que no entiende de límites sobre el escenario de La Voz Kids. La finalista del equipo de Antonio Orozco se ha enfrentado a todo un himno como 'The show must go on', de Queen, firmando una actuación llena de fuerza, personalidad y una impresionante capacidad vocal.

La talent defendió uno de los temas más exigentes de la noche con una seguridad arrolladora, conquistando al público desde el primer instante. Su interpretación provocó una gran ovación en el plató y dejó sin palabras tanto a los coaches como a Antoñito Molina.

El primero en reaccionar fue Antoñito Molina, que no pudo ocultar su admiración: "¡Qué grande!", exclamó tras escuchar a la joven. Antonio Orozco, orgulloso del recorrido de su finalista, fue un paso más allá y le dedicó uno de los elogios más bonitos de la noche: "Cuando yo crezca quiero ser como tú", le dijo entre aplausos.

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