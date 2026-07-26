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Actuación | Gran Final

El flamenco brilla con Eduardo, ‘El Campanero’, en la La Voz Kids: "Así se representa nuestra tierra"

El finalista del equipo de Antonio Orozco emociona con 'Alfileres de colores', de Miguel Poveda, y recibe el reconocimiento de coaches e invitados en la gran final de La Voz Kids.

Eduardo de La Voz Kids

El flamenco brilla con Eduardo, ‘El Campanero’, en la La Voz Kids: "Así se representa nuestra tierra"

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Celia Gil
Celia Gil
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Eduardo ha vuelto a hacer del escenario de La Voz Kids un homenaje al flamenco. El finalista del equipo de Antonio Orozco ha interpretado 'Alfileres de colores', de Miguel Poveda, regalando una actuación llena de sentimiento, raíz y personalidad que conquistó al público.

Con una puesta en escena llena de elegancia y una interpretación cargada de emoción, el joven artista volvió a demostrar el enorme talento que le ha llevado hasta la Gran Final. Su actuación llenó el plató de arte y arrancó una larga ovación de todos los presentes.

Antoñito Molina fue uno de los primeros en felicitar al talent por su actuación: "Vaya manera más bonita de representar el flamenco en nuestra tierra", aseguró.

Antonio Orozco tampoco escatimó en elogios y dejó claro que Eduardo pertenece a ese grupo de artistas que dejan huella desde la primera vez que pisan un escenario. Una actuación memorable que confirmó, una vez más, que el flamenco tiene un representante de lujo en esta Gran Final de La Voz Kids.

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