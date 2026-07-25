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La gran locura de Alya: gasolina, un disparo y la mansión en llamas en el próximo capítulo de En tierra lejana

Alya ya no tiene nada que perder. Tras ser humillada por Sadakat, regresa decidida a vengarse y convierte la entrada de la mansión en un infierno.

Alya

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de ser echada a la fuerza, Alya regresa completamente fuera de sí. Con un bidón de gasolina en la mano, rocía la entrada de la mansión y prende fuego a la puerta delante de todos, dejando claro que su guerra acaba de empezar.

Nada más verla aparecer, Sadakat entra en pánico. "¡Es ella otra vez! ¡No abráis por nada del mundo!", grita desde el interior mientras intenta impedir que se acerque. Pero Alya ya no está dispuesta a marcharse. "¡Nadie puede echarme mientras mi hijo viva en esta casa!", grita.

Acto seguido, saca un bidón de gasolina, rocía la puerta principal de la mansión y, sin pensárselo dos veces, dispara para prenderle fuego. En cuestión de segundos, las llamas envuelven la entrada de la casa mientras el pánico se apodera de todos.

¿Conseguirá Sadakat detener a Alya? Lunes y martes, nuevos capítulos de En tierra lejana, a las 23 horas en Antena 3. Disponible ya en atresplayer.

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