El sueño de Martina se hace realidad: canta junto a Edurne en la Gran Final de La Voz Kids

Uno de los sueños de Martina se ha hecho realidad en la Gran Final de La Voz Kids. La finalista del equipo de Edurne ha tenido la oportunidad de compartir escenario con su coach para interpretar 'Mala costumbre', protagonizando una actuación perfecta.

Coach y talent demostraron la conexión que han construido a lo largo de toda la edición. Sus voces se unieron en una interpretación llena de fuerza y sensibilidad que conquistó al público desde los primeros acordes y arrancó una gran ovación en el plató.

Más allá de la música, la actuación supuso un momento muy especial para Martina, que pudo cumplir el sueño de cantar junto a la artista que la ha acompañado durante toda esta aventura. ¡Revívela en el vídeo de arriba!

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