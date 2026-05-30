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Gala 7 | Ganador

Martín Savi gana la séptima gala de Tu cara me suena como Adele

El argentino consigue su primera victoria de la edición de Tu cara me suena gracias a conseguir la máxima puntuación posible del público y del jurado.

Martín Savi gana la séptima gala de Tu cara me suena como Adele

Martín Savi gana la séptima gala de Tu cara me suena como Adele

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Patri Bea
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Se ha hecho de rogar, pero por fin ha llegado… ¡Martín Savi ha conseguido su primera victoria en Tu cara me suena! El público y el jurado se han puesto de acuerdo y le han otorgado la máxima puntuación al argentino.

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Cristina Castaño ha vuelto a tener cerca la victoria, ya que se ha llevado tanto el 11 del público como del jurado, pero ha sido Martín Savi el que se ha coronado esta noche a pesar de estar enfermo.

El argentino se ha mostrado muy emocionado tras recibir el premio y le ha entregado los 3.000 euros a la Asociación Española contra el cáncer con Sede en Murcia. ¡Revive este emotivo momento en el vídeo de arriba!

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El argentino ha superado con creces el reto que el pulsador de Tu cara me suena le puso la semana pasada y ha dejado al público y al jurado sin palabras.

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