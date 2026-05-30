Martín Savi gana la séptima gala de Tu cara me suena como Adele

Se ha hecho de rogar, pero por fin ha llegado… ¡Martín Savi ha conseguido su primera victoria en Tu cara me suena! El público y el jurado se han puesto de acuerdo y le han otorgado la máxima puntuación al argentino.

Cristina Castaño ha vuelto a tener cerca la victoria, ya que se ha llevado tanto el 11 del público como del jurado, pero ha sido Martín Savi el que se ha coronado esta noche a pesar de estar enfermo.

El argentino se ha mostrado muy emocionado tras recibir el premio y le ha entregado los 3.000 euros a la Asociación Española contra el cáncer con Sede en Murcia. ¡Revive este emotivo momento en el vídeo de arriba!

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