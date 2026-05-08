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Sigue la cuarta gala de Tu cara me suena en directo: reencuentros, sueños cumplidos y golpes de suerte

Los nueve concursantes de esta edición van a sorprendernos esta noche con números que no dejarán indiferente a nadie.

Sigue la cuarta gala de Tu cara me suena en directo: reencuentros, sueños cumplidos y golpes de suerte

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Patri Bea
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Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado lo han dado todo en las tres primeras galas de esta edición... ¡pero todavía no habéis visto nada de ellos!

En la gala de esta noche, recibiremos a dos grandes invitados que seguro que os suenan. Un cantante uruguayo acompañará a J Kbello en su actuación y una jueza muy famosa de la televisión debutará en el programa.

La Oreja de Van Gogh, Tino Casal, Rocío Dúrcal o Hannah Montana serán algunas de las imitaciones que veremos esta noche. ¡No te pierdas la cuarta gala de Tu cara me suena, a partir de las 22:00h en Antena 3!

Dueto explosivo: María Parrado y Conchita llenan el plató de ritmo como J. Balvin y María Becerra

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Las imitaciones que veremos esta noche

¡Menuda alegría se llevó Paula Koops la gala pasada al descubrir que imitaría a Hannah Montana! Esta noche la veremos cumplir su sueño, pero también disfrutaremos de las imitaciones de Rocío Dúrcal, BJ Thomas, Tino Casal, La granja de Zenón, La Oreja de Van Gogh, Maroon 5, Mike Oldfield y Carín León y Maluma.

Paula Koops cumplirá su sueño de ser Hannah Montana: ¡descubre todos los retos de la cuarta gala!
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