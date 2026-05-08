Sigue la cuarta gala de Tu cara me suena en directo: reencuentros, sueños cumplidos y golpes de suerte

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado lo han dado todo en las tres primeras galas de esta edición... ¡pero todavía no habéis visto nada de ellos!

En la gala de esta noche, recibiremos a dos grandes invitados que seguro que os suenan. Un cantante uruguayo acompañará a J Kbello en su actuación y una jueza muy famosa de la televisión debutará en el programa.

La Oreja de Van Gogh, Tino Casal, Rocío Dúrcal o Hannah Montana serán algunas de las imitaciones que veremos esta noche. ¡No te pierdas la cuarta gala de Tu cara me suena, a partir de las 22:00h en Antena 3!