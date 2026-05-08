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Gala 4 | Actuación

¡Sin palabras! Jesulín de Ubrique se cuela en La granja de Zenón y sorprende con ‘Señora vaca’

El gaditano se ha metido en la piel de un dibujo animado y ha revolucionado el plató de Tu cara me suena convertido en granjero.

¡Sin palabras! Jesulín de Ubrique se cuela en La granja de Zenón y sorprende con ‘Señora vaca’

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Patri Bea
Publicado:

Jesulín de Ubrique se está implicando al máximo en esta edición de Tu cara me suena. Después de debutar como Melendi y de darlo todo como Hombres G, en la tercera gala nos sorprendió como José Luis Perales.

Para esta cuarta gala, el pulsador ha querido que Jesulín cambie completamente de registro metiéndose en la piel de uno de los personajes animados más reconocidos de Argentina.

El plató de Tu cara me suena se ha convertido en La granja de Zenón para que Jesulín de Ubrique lo diese todo con ‘Señora vaca’. ¡Era imposible no tararear este pegadito tema con él!

Una vez más, el gaditano ha demostrado que ha venido al programa a pasárselo bien y a ponerse a prueba a sí mismo. ¡Revive su actuación completa dándole la play al vídeo de arriba!

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