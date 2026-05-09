Cristina Castaño envuelve el plató con 'Moonlight Shadow' de Mike Oldfield

Cristina Castaño se enfrentó la semana pasada a una de las casillas más temidas y complicadas del pulsador, el ‘Dos en uno’, y se metió en la piel de Víctor Manuel y Ana Belén para interpretar ‘La puerta de Alcalá’.

Para esta cuarta gala, el pulsador ha querido darle a Cristina un reto aparentemente más calmado, imitar a Mike Oldfield, aunque al analizar la letra de ‘Moonlight Shadow’, la actriz se ha dado cuenta de que el reto era más complejo de lo que parecía.

Cristina Castaño nos ha trasladado a una reunión nocturna entre amigos al calor de la hoguera con una actitud sosegada e hipnótica con la que ha demostrado ser capaz de asumir cualquier reto.

El público ha tarareado esta conocida canción con Cristina y no ha podido evitar ovacionarla al terminar su actuación. ¡Revívela al completo dándole la play al vídeo de arriba!