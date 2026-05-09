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Gala 4 | Actuación

Cristina Castaño envuelve el plató con 'Moonlight Shadow' de Mike Oldfield

La gallega ha creado un clima único sobre el escenario de Tu cara me suena interpretando un tema con un mensaje peculiar.

Cristina Castaño envuelve el plató con 'Moonlight Shadow' de Mike Oldfield

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Patri Bea
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Cristina Castaño se enfrentó la semana pasada a una de las casillas más temidas y complicadas del pulsador, el ‘Dos en uno’, y se metió en la piel de Víctor Manuel y Ana Belén para interpretar ‘La puerta de Alcalá’.

Para esta cuarta gala, el pulsador ha querido darle a Cristina un reto aparentemente más calmado, imitar a Mike Oldfield, aunque al analizar la letra de ‘Moonlight Shadow’, la actriz se ha dado cuenta de que el reto era más complejo de lo que parecía.

Cristina Castaño nos ha trasladado a una reunión nocturna entre amigos al calor de la hoguera con una actitud sosegada e hipnótica con la que ha demostrado ser capaz de asumir cualquier reto.

El público ha tarareado esta conocida canción con Cristina y no ha podido evitar ovacionarla al terminar su actuación. ¡Revívela al completo dándole la play al vídeo de arriba!

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Agustín Jiménez ha aprovechado su visita a Pasapalabra para desplegar de nuevo su colección de artilugios sonoros. Antes de El Rosco entre Javier y David, el cómico sacó a relucir una ocarina muy especial: se toca soplando por la nariz. Roberto Leal, esperando algo así, le propuso un reto mayúsculo: interpretar la canción de Titanic. Lejos de achicarse, Agustín aceptó entre bromas y sorprendió a todos con una versión afinada y reconocible de My Heart Will Go On. Entre risas y asombro, el plató comprobó que incluso una melodía tan épica puede sonar… por la nariz. ¡Un momentazo inolvidable!

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