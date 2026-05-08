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Gala 4 | Actuación

La Oreja de Van Gogh llega a Tu cara me suena de la mano de Leonor Lavado… ¡y de un edredón!

La cómica ha interpretado una de las canciones más recientes del grupo para imitar la voz de Amaia Montero.

La Oreja de Van Gogh llega a Tu cara me suena de la mano de Leonor Lavado… ¡y de un edredón!

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Patri Bea
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Leonor Lavado nos está regalando grandes momentos en esta decimotercera edición de Tu cara me suena. Sin duda, su María Figueroa pasará a la historia de actuaciones más surrealistas y adictivas del programa.

Para esta cuarta gala, el pulsador ha querido que Leonor Lavado imite a una de las voces más reconocidas de nuestro país: Amaia Montero. Además, la cómica ha escogido una canción que ha sacado en su regreso a La Oreja de Van Gogh: ‘Todos estamos bailando la misma canción’.

Leonor ha aparecido en el escenario con un edredón gigante como abrigo que le ha dado mucho calor…. ¡y también mucho juego! La cómica no ha podido evitar añadirle algún toque de humor a la actuación, aunque sin dejar de imitar ese timbre tan característico de Amaia.

Leonor tiene algo único y es que es imposible apartar la mirada del escenario si ella está subida. ¡No sabemos qué sería de esta edición sin ella! Vuelve a disfrutar de su actuación completa en el vídeo de arriba.

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La cantante se ha metido en la piel de la referente de toda una generación con la canción ‘Best of both worlds’ sobre el escenario de Tu cara me suena.

Agustín Jiménez ha aprovechado su visita a Pasapalabra para desplegar de nuevo su colección de artilugios sonoros. Antes de El Rosco entre Javier y David, el cómico sacó a relucir una ocarina muy especial: se toca soplando por la nariz. Roberto Leal, esperando algo así, le propuso un reto mayúsculo: interpretar la canción de Titanic. Lejos de achicarse, Agustín aceptó entre bromas y sorprendió a todos con una versión afinada y reconocible de My Heart Will Go On. Entre risas y asombro, el plató comprobó que incluso una melodía tan épica puede sonar… por la nariz. ¡Un momentazo inolvidable!

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