La Oreja de Van Gogh llega a Tu cara me suena de la mano de Leonor Lavado… ¡y de un edredón!

Leonor Lavado nos está regalando grandes momentos en esta decimotercera edición de Tu cara me suena. Sin duda, su María Figueroa pasará a la historia de actuaciones más surrealistas y adictivas del programa.

Para esta cuarta gala, el pulsador ha querido que Leonor Lavado imite a una de las voces más reconocidas de nuestro país: Amaia Montero. Además, la cómica ha escogido una canción que ha sacado en su regreso a La Oreja de Van Gogh: ‘Todos estamos bailando la misma canción’.

Leonor ha aparecido en el escenario con un edredón gigante como abrigo que le ha dado mucho calor…. ¡y también mucho juego! La cómica no ha podido evitar añadirle algún toque de humor a la actuación, aunque sin dejar de imitar ese timbre tan característico de Amaia.

Leonor tiene algo único y es que es imposible apartar la mirada del escenario si ella está subida. ¡No sabemos qué sería de esta edición sin ella! Vuelve a disfrutar de su actuación completa en el vídeo de arriba.