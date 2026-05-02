¿Verdadero o falso?
¿Quién sabe más sobre Tu cara me suena? Los concursantes sacan su lado más competitivo en un divertido juego
Los nueve participantes de este año han puesto a prueba sus conocimientos sobre toda la historia de este exitoso formato.
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Jesulín de Ubrique, Leonor Lavado, Aníbal Gómez, Cristina Castaño, Martín Savi, Sole Giménez, J Kbello, María Parrado y Paula Koops han formado un gran grupo y nos están regalando grandes momentos esta edición.
Muchos de ellos han confesado ser fans del programa y otros lo han visitado antes de convertirse en concursantes oficiales, pero... ¿quién es el que más sabe sobre la historia del programa?
Hemos sometido a los nueve concursantes a un intenso verdadero o falso en el que solo una persona ha hecho pleno. ¡Descubre cómo ha sido el juego dándole al play al vídeo de arriba!
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