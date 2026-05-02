Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¿Verdadero o falso?

¿Quién sabe más sobre Tu cara me suena? Los concursantes sacan su lado más competitivo en un divertido juego

Los nueve participantes de este año han puesto a prueba sus conocimientos sobre toda la historia de este exitoso formato.

¿Quién sabe más sobre Tu cara me suena? Los concursantes sacan su lado más competitivo en un divertido juego

Publicidad

Jesulín de Ubrique, Leonor Lavado, Aníbal Gómez, Cristina Castaño, Martín Savi, Sole Giménez, J Kbello, María Parrado y Paula Koops han formado un gran grupo y nos están regalando grandes momentos esta edición.

Muchos de ellos han confesado ser fans del programa y otros lo han visitado antes de convertirse en concursantes oficiales, pero... ¿quién es el que más sabe sobre la historia del programa?

Hemos sometido a los nueve concursantes a un intenso verdadero o falso en el que solo una persona ha hecho pleno. ¡Descubre cómo ha sido el juego dándole al play al vídeo de arriba!

¡Locura en plató! Leonor Lavado se lo pasa en grande como María Figueroa en Tu cara me suena

¡Locura en plató! Leonor Lavado se lo pasa en grande como María Figueroa en Tu cara me suena

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

¿Quién sabe más sobre Tu cara me suena? Los concursantes sacan su lado más competitivo en un divertido juego

¿Quién sabe más sobre Tu cara me suena? Los concursantes sacan su lado más competitivo en un divertido juego

¡Puro fuego! Cuando la sensualidad acaparó el escenario de Tu cara me suena

¡Puro fuego! Cuando la sensualidad acaparó el escenario de Tu cara me suena

David cambia el rumbo en Pasapalabra: rompe la racha naranja de Javier tras diez días

David cambia el rumbo en Pasapalabra: rompe la racha naranja de Javier tras diez días

¿Recuerdas quién imitó a Aníbal Gómez? ¡Así fue la actuación de 'Mocatriz' en Tu cara me suena!
Única

¿Recuerdas quién imitó a Aníbal Gómez? ¡Así fue la actuación de 'Mocatriz' en Tu cara me suena!

El truco infalible de Arguiñano para saber cuándo está la nata montada
¡Qué pasada!

El truco infalible de Arguiñano para saber cuándo está la nata montada

Tomás Roncero, Bocata de calamares en Mask Singer
Contenido exclusivo

Los tres detalles que unen a Tomás Roncero a Bocata de calamares: “Intentar que la vida sea deliciosa”

El periodista deportivo desvela cómo fue su llegada a Mask Singer y qué piensa de su nueva identidad en el programa.

Rafael Santandreu
PSICOLOGÍA

¿Las operaciones estéticas pueden hacernos más felices? El psicólogo Rafael Santandreu lo analiza

Rafael Santandreu nos habla sobre la felicidad y las claves para ser felices. ¿Son las operaciones estéticas clave para ello? ¿Pueden mejorar nuestra felicidad?

Desternillantes e inolvidables: las imitaciones infantiles que más han dado que hablar en Tu cara me suena

Desternillantes e inolvidables: las imitaciones infantiles que más han dado que hablar en Tu cara me suena

Irene Arias

Irene Arias desvela cómo es la vida de las mujeres de los futbolistas: "Todos piensan que tenemos una vida idílica"

El próximo miércoles, descubre a los tres primeros semifinalistas de Mask Singer

El próximo miércoles, descubre a los tres primeros semifinalistas de Mask Singer

Publicidad