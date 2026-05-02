¿Quién sabe más sobre Tu cara me suena? Los concursantes sacan su lado más competitivo en un divertido juego

Jesulín de Ubrique, Leonor Lavado, Aníbal Gómez, Cristina Castaño, Martín Savi, Sole Giménez, J Kbello, María Parrado y Paula Koops han formado un gran grupo y nos están regalando grandes momentos esta edición.

Muchos de ellos han confesado ser fans del programa y otros lo han visitado antes de convertirse en concursantes oficiales, pero... ¿quién es el que más sabe sobre la historia del programa?

Hemos sometido a los nueve concursantes a un intenso verdadero o falso en el que solo una persona ha hecho pleno. ¡Descubre cómo ha sido el juego dándole al play al vídeo de arriba!