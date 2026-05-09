Gala 4 | Actuación
De los fogones al escenario: Samantha Vallejo-Nágera se transforma en Concha Velasco con 'La chica yeyé'
La cocinera se ha estrenado en Tu cara me suena dándolo todo y ha protagonizado una actuación que no ha dejado indiferente a nadie.
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Samantha Vallejo-Nágera ha querido debutar en Tu cara me suena por todo lo alto. La reina de los fogones se ha metido en la piel de Concha Velasco para convertirse en toda una ‘chica yeyé’.
Samantha ha dejado boquiabiertos al público y al jurado desde el primer momento que ha pisado el escenario. La chef ha enloquecido al ritmo de la canción y lo ha dado todo para contagiar esa energía tan característica que tenía Concha Velasco.
Sin duda, Samantha no ha podido haber escogido una mejor imitación para debutar en este programa porque no ha dejado indiferente a nadie. ¡Revive su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!
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