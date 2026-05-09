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Gala 4 | Ganador

J Kbello gana la cuarta gala de Tu cara me suena y cede su premio a Aníbal Gómez

El gaditano ha ganado la gala junto a Lucas Curotto, pero ha querido que su compañero y amigo done los 3.000 euros a su ONG.

J Kbello gana la cuarta gala de Tu cara me suena y cede su premio a Aníbal Gómez

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Patri Bea
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En una gala con mucho nivel y grandes imitaciones, J Kbello y Lucas Curotto se han llevado la máxima puntuación posible del jurado y del público y se han llevado la victoria gracias a su imitación de Carín León y Maluma.

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Los dos se han mostrado muy emocionados con la victoria y han querido recalcar las buenas migas que han hecho. Eso les ha ayudado a transmitir la química que los dos artistas imitados tenían en esta canción.

Sin embargo, como J Kbello ganó hace dos galas, en esta ocasión ha querido cederle el premio a Aníbal Gómez y éste, muy emocionado, le ha donado los 3.000 euros a la ‘Asociación Jareña contra el cáncer’. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!

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