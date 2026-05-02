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“Es un posible ganador de la edición”: el próximo viernes, nuevo programa de Tu cara me suena en Antena 3

Chenoa ya tiene a uno de sus favoritos que podría coronarse como el campeón de Tu cara me suena 13.

“Es un posible ganador de la edición”: el próximo viernes, nuevo programa de Tu cara me suena en Antena 3

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Julián López
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La decimotercera edición de Tu cara me suena está muy igualada en la parte alta de la clasificación. J Kbello y María Parrado lideran el ranking con 60 puntos, y cualquier cosa puede pasar en la próxima gala.

El nivel no para de subir, y el próximo viernes, un nombre podría destacar sobre los demás, sobre todo para Chenoa: “Creo que es un posible ganador”, apunta la artista. ¿Cuál será su concursante favorito para ganar Tu cara me suena 13?

El próximo viernes, a las 22.00 horas, no te pierdas un nuevo programa de Tu cara me suena en Antena 3.

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