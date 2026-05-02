A las 22.00 horas
“Es un posible ganador de la edición”: el próximo viernes, nuevo programa de Tu cara me suena en Antena 3
Chenoa ya tiene a uno de sus favoritos que podría coronarse como el campeón de Tu cara me suena 13.
Publicidad
La decimotercera edición de Tu cara me suena está muy igualada en la parte alta de la clasificación. J Kbello y María Parrado lideran el ranking con 60 puntos, y cualquier cosa puede pasar en la próxima gala.
El nivel no para de subir, y el próximo viernes, un nombre podría destacar sobre los demás, sobre todo para Chenoa: “Creo que es un posible ganador”, apunta la artista. ¿Cuál será su concursante favorito para ganar Tu cara me suena 13?
El próximo viernes, a las 22.00 horas, no te pierdas un nuevo programa de Tu cara me suena en Antena 3.
Publicidad