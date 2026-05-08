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Gala 4 | Actuación

Aníbal Gómez esquiva a la mala suerte en su imitación de BJ Thomas… ¡pero acaba empapado!

El cómico ha intentado esquivar la mala suerte durante toda su actuación, pero no ha evitado que la lluvia cayese sobre él.

Aníbal Gómez esquiva a la mala suerte en su imitación de BJ Thomas… ¡pero acaba empapado!

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Patri Bea
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Aníbal Gómez llegaba a Tu cara me suena dispuesto a recibir todos los cuatro posibles, pero pronto ha demostrado ser capaz de cosechar notas mucho mejores. ¿Se llevará el triunfo en alguna gala?

Para esta cuarta gala, el pulsador ha querido que Aníbal Gómez nos traslade a una de las escenas más míticas de la película ‘Dos hombres y un destino’, en la que Paul Newman y Katharine Ross viajaban en bicicleta.

Aníbal ha aparecido en plató convertido en BJ Thomas para interpretar el tema 'Raindrops Keep Fallin’ on My Head' y ha jugado con la letra de la canción, tratando de esquivar las dificultades que se puedan presentar con la lluvia.

Sin embargo, a pesar de crear un clima único en plató, Aníbal Gómez no ha sido capaz de esquivar la mala suerte y ha terminado la actuación… ¡empapado! ¡Revive su imitación al completo en el vídeo de arriba!

El cómico se ha metido de lleno en el papel de Alaska con su bola de cristal y ha predicho el futuro de los miembros del jurado.

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