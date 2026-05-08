¿Qué le ha pasado? Àngel Llàcer arranca con lumbago la cuarta gala de Tu cara me suena

La tercera gala de Tu cara me suena nos hizo llorar de la risa y de la emoción a partes iguales. Leonor Lavado llenó de pompones el escenario al imitar a María Figueroa y Sole Giménez se llevó la victoria tras emocionar como Édith Piaf.

A pesar de los momentazos que ya hemos vivido en lo que llevamos de edición, los concursantes todavía tienen mucho que demostrar sobre el escenario y Manel Fuentes lo recalcará en el inicio de esta cuarta gala.

Àngel Llàcer nos explicará en el arranque del programa que está con lumbago después de haber inaugurado ya la temporada de piscina y todo se debe a una práctica que allí le encanta hacer.

Hannah Montana, Rocío Dúrcal o La Oreja de Van Gogh serán algunas de las actuaciones que veremos esta noche. ¡No te pierdas la cuarta gala, a partir de las 22:00h en Antena 3! Y si no puedes esperar, ya la tienes disponible en atresplayer.