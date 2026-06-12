¡Fusión de vozarrones! Cristina Castaño y Zapata Tenor se transforman en Eurythmics y Luciano Pavarotti

Cristina Castaño inauguró una casilla muy especial en la pasada gala de Tu cara me suena y pudo actuar en compañía de su perrita Sally para imitar a Cher. ¡Menudo momentazo nos regalaron las dos!

Para esta novena gala, el pulsador ha querido volver a ponerle a Cristina Castaño un reto mayúsculo: imitar a la vocalista de Eurythmics en compañía de Luciano Pavarotti. Dos voces muy características y complicadas.

Cristina se ha metido en la piel de Annie Lennox, la vocalista de la banda y se ha buscado como Pavarotti a un auténtico cantante lírico: Zapata Tenor. Los dos han compenetrado a la perfección y nos han dejado con la boca abierta desde el primer momento.

Chenoa ha tarareado la canción desde la mesa del jurado y Àngel Llàcer no ha podido dejar de mirarlos con admiración. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas