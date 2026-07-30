Las supersticiones condenan a Ainhoa en ¡Salta!: “Los números impares están gafados”

El controller, Izhan, no se ha visto animado para empezar a jugar en el nivel 6 de ¡Salta! y ha preferido dejárselo a Ainhoa. Además, como a la concursante le encantan los números pares, le ha venido de maravilla salir en ese momento. De hecho, ha superado el primer examen sin sufrir demasiado, y eso que ha saltado sobre una trampilla impar. ¿Sólo suerte?

Ainhoa ha conseguido superar nada más ni nada menos que tres niveles, pero la cosa se ha torcido a punto de llegar al final del puente. En el nivel 9, impar, ella ha saltado sobre una trampilla par. “Ya hemos cambiado todas las reglas posibles”, ha bromeado Manel Fuentes con las supersticiones de la concursante, que ha seguido su pálpito sobre que en África hay cuatro países que llevan la palabra Guinea en su nombre.

Sus contrincantes no tenían muy claro si la joven iba a caer o no, pero Francisco José ha aportado un dato interesante: “Yo conozco mínimo tres Guineas”. Una de cal y otra de arena: ha reconocido que él no hubiera elegido la misma opción que su compañera.

Finalmente, Ainhoa se ha colado por la trampilla del penúltimo nivel y se ha quedado muy triste, porque ha estado muy cerquita de conseguir su moto. Pero lo más importante, ha confirmado su teoría: “Efectivamente los números impares están gafados”. ¡Revive el momento en el vídeo!

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