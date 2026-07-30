Elisa Beni responde a las críticas por defender a Ayuso empleando IA: "Hay una campaña contra mí de los borregos de la izquierda"

La periodista Elisa Beni ha respondido a las críticas que ha recibido en redes sociales después de defender la gestión de Isabel Díaz Ayuso y explicar que había recurrido a la inteligencia artificial para contrastar unos datos. Entre los mensajes que ha recibido se encuentran acusaciones de falta de profesionalidad y de desinformar en favor de la presidenta madrileña.

Algunos usuarios le reprocharon haber utilizado IA para elaborar sus argumentos. "Apúntate a un curso sobre cómo utilizar IA generativa. No es profesional que una periodista la use sin criterio", escribió un usuario. Otro aseguró que Beni estaba "mintiendo y desinformando al servicio de Ayuso". Ante estas críticas, la periodista se ha mostrado contundente. "¿De verdad quieres que responda a eso?", comienza diciendo, antes de recordar que su trayectoria profesional no depende del actual Gobierno madrileño: "Antes de que llegara Ayuso ya estaba sentada aquí".

"Los que no usan IA son malos profesionales"

Beni explica que su postura inicial era que, ante la gravedad de los incendios, debía plantearse la activación del nivel 3 de emergencia. "Lo primero que yo escribo es que si no se pide el nivel 3 contra los incendios ahora, ¿cuándo se va a pedir? Me parece responsable que, si hay una situación que se te escapa de las manos, pidas una colaboración nacional e internacional", afirmó.

La periodista relata que la polémica surgió tras intercambiar mensajes con otro profesional, que responsabilizaba directamente a Ayuso de la situación. Como respuesta, Beni asegura que la inversión forestal por hectárea de la Comunidad de Madrid era de las más altas.

Según explica, esa afirmación no procedía de una respuesta automática de la inteligencia artificial, sino de una consulta específica. "Le pregunté a la IA que buscara en los BOE los presupuestos de todas las comunidades autónomas y dividiera el volumen de hectáreas forestales por la inversión que hacían", señaló.

A partir de esa experiencia, defiende el uso de estas herramientas en el periodismo. "Parece que los periodistas, a estas alturas de la historia, tenemos que coger el boli y ponernos a dividir entre hectáreas. Los periodistas que dicen que no la usan nunca son malos profesionales, porque yo no estoy para hacer divisiones", afirmó.

"Estuve a punto de morir"

Beni también asegura que las críticas forman parte de una campaña organizada contra ella. "Lo que sucede es que hay una campaña contra mí de la izquierda y de los borregos de la izquierda porque critico al Gobierno. Entonces hay que decir dos cosas: una, que me he vendido; y otra, que soy mala profesional", manifestó.

La periodista le resta importancia a esos ataques y defiende su trayectoria de cuatro décadas en la profesión. "Después de 40 años de ejercicio profesional tampoco parece que sea tan nefasta", ironizó, al tiempo que denunció que "hay gente dirigiendo campañas en internet para intentar acogotarnos".

Por último, recuerda que ya sufrió una situación similar en 2009. "Estuve a punto de morir física y profesionalmente porque el PP me hizo una campaña. Soy resiliente. A mí, a base de meterme mil bots a decirme chorradas en Twitter, no me voy a echar a llorar", ha concluido, zanjando el asunto con una frase rotunda: "A mí todo esto me la refanfinfla".

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