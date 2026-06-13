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Gala 9 | Actuación

¡Qué espectáculo! JKbello emula a Elvis Presley con ‘Bossa nova baby’

El concursante ha montado un impresionante show de baile sobre el escenario que ha dejado al jurado sin palabras.

JKbello emula a Elvis Presley con ‘Bossa nova baby’

¡Qué espectáculo! JKbello emula a Elvis Presley con ‘Bossa nova baby’

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Patri Bea
Publicado:

J Kbello volvió a demostrar su versatilidad en la pasada gala de Tu cara me suena metiéndose en la piel de Ricky Martin. Con ‘La copa de la vida’ puso tanto al público y al jurado en pie.

Para esta novena gala de Tu cara me suena, el pulsador ha querido que JKbello vuelva a demostrar que es un bailarín profesional metiéndose en la piel de ‘El rey del rock and roll’: Elvis Presley.

A ritmo de ‘Bossa nova baby’, J Kbello ha puesto al público y al jurado en pie y nos ha transportado a la década de los sesenta. ¡Sus pasos han sido hipnóticos desde el primer momento!

Una vez más, JKbello nos ha demostrado que no hay reto que se le resista y nos ha permitido volver a disfrutar, por un momento, del Rey del rock. ¡Revive su imitación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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