La familia de 'El risitas' en disputa por la herencia familiar: "En su conciencia lo lleve"

Juan Joya Borja, más conocido como 'El Risitas', alcanzó una enorme popularidad gracias a sus divertidas apariciones en televisión. Tras su fallecimiento en 2021 a causa de un cáncer, aparecieron numerosos rumores que aseguraban que había muerto solo y en la indigencia. Sin embargo, su sobrino, José María, ha desmentido rotundamente esas afirmaciones en nuestro programa: "No murió solo, estuve con él en todo momento".

Cinco años después de su muerte, una de las preguntas que sigue generando interés es qué ocurrió con el resto de su familia. Ahora, la herencia del humorista vuelve a situarse en el centro de la polémica. José María, nombrado heredero universal en el testamento, aseguró que la relación de El Risitas con sus hermanos no era tan buena como muchos creían.

Estas declaraciones han provocado la reacción de Meli, una de las hermanas del humorista, quien ha querido dejar claro que "hay que hablar con la verdad". Tras escuchar las palabras de su sobrino, se limitó a responder: "En su conciencia lo lleve".

Por su parte, otro de los hermanos de El Risitas aseguró que no reclama nada de la herencia y reconoció que la relación entre ambos era "chunga". En medio de las distintas versiones, un vecino de la familia confirmó que existía un importante distanciamiento entre los hermanos. Según su testimonio, algunos familiares reprochaban al humorista que, pese a ganar mucho dinero, no colaboraba económicamente con el mantenimiento de una vivienda familiar.

|Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas