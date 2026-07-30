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¡Al descubierto! Eva Martín nos enseña todo lo que no se ve de la comisaría de Ágata y Lola

Una de las dos protagonistas de esta serie que nos ha enamorado en atresplayer nos desvela los secretos de este lugar.

¡Al descubierto! Eva Martín nos enseña todo lo que no se ve de la comisaría de Ágata y Lola

¡Al descubierto! Eva Martín nos enseña todo lo que no se ve de la comisaría de Ágata y Lola

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Patri Bea
Patri Bea
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Ágata y Lola nos han conquistado en los primeros capítulos de la serie y las dos han demostrado ser dos mujeres con unas personalidades muy marcadas y con muy buena intuición en el ámbito laboral.

Gran parte de las tramas de la serie se desenvuelven en la comisaría en la que trabaja el equipo de la inspectora Castro, así que Eva Martín ha querido hacernos un tour por esta parte de las instalaciones para desvelarnos secretos que quizás no se ven en pantalla.

Eva nos ha mostrado la mesa de Lola, que casi siempre está desordenada, el imponente despacho de Barreiro o la sala de interrogatorios, por la que veremos pasar a muchos personajes en el transcurso de la serie. ¡Disfruta del tour completo en el vídeo de arriba!

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Antena 3 » Series » Agata y Lola

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