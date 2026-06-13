¡Pura fantasía! Aníbal Gómez recrea el mítico ‘Toda’ de Jesulín de Ubrique

Aníbal Gómez se trajo a Natalia Ferviú la semana pasada en Tu cara me suena y los dos nos hicieron volver a nuestra infancia interpretando un tema muy reconocido de Parchís. Además, los dos miembros del grupo reaccionaron a su actuación en redes sociales muy agradecidos.

Para esta novena gala, el pulsador ha querido ponerle a Aníbal y reto nada sencillo. Aunque iba a tener el ‘Training VIP’ del artista invitado, esa persona era ni más ni menos que… ¡Jesulín de Ubrique!

Con la responsabilidad de imitar a un compañero y amigo y tratando de ser lo más fiel posible a un videoclip que es historia de España, Aníbal Gómez lo ha dado todo interpretando ‘Toda’.

Jesulín no ha dejado de observarlo con una sonrisa desde la mesa del jurado y Aníbal nos ha regalado una imitación única en la que hemos podido ver al gaditano. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas