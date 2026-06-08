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Los artistas más codiciados de Tu cara me suena: los concursantes confiesan cuáles les habrían robado a sus compañeros

Los nueve participantes de esta edición nos han confesado qué cantante le hubiese gustado a ellos que les saliese en el pulsador de los que ya han imitado sus compañeros.

Los artistas más codiciados de Tu cara me suena: los concursantes confiesan cuáles le habrían robado a sus compañeros

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En las ocho galas que llevamos vistas de esta edición de Tu cara me suena hemos podido disfrutar de imitaciones sorprendentes. Algunas deseadas por los concursantes y otras completamente inesperadas que les han dado varias alegrías.

Como muchas veces los participantes manifiestan lo mucho que les gusta un artista cuando le sale a otro compañero en el pulsador, hemos querido preguntarles a los nueve de este año cuál les hubiese gustado hacer a ellos de los que ya se han imitado en esta edición.

Paula Koops no ha podido decirnos un solo nombre, ya que le hubiese encantado meterse en la piel de Queen, de Adele o de Cher. A Rocío Dúrcal les hubiese gustado hacerla tanto a Cristina Castaño como a...¡Jesulín de Ubrique!. Ambos admiran mucho su música y se quedan con esa 'espinita' de no haber podido hacerla. ¡Escucha todo lo que nos han contado los concursantes dándole al play al vídeo de arriba!

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