"Su vida es muy importante": Damián llega justo a tiempo para evitar que Marisol tome una terrible decisión

¡Marisol está completamente destrozada! Tras una fuerte discusión de Pablo en su visita a la casa De las Reina, la joven se siente más sola que nunca y ha decidido tomar una drástica decisión.

Manuela ha subido a su cuarto para acompañar a la joven en su dolor y tratar de consolarla, pero se ha encontrado con una respuesta que la ha dejado sin palabras: “Me quiero morir”, ha confesado la examante de Pablo.

La gobernanta ha intentado animarla y hacerle ver la vida de otra manera, pero la joven, tras agradecer su apoyo, simplemente le ha pedido que se retirase: “Solo necesito descansar”.

Tras salir de la habitación, Manuela se ha quedado muy preocupada, pues su intuición le decía que algo no iba bien. En ese momento, se ha cruzado con Damián y… ¡se ha dado cuenta de que la joven se había quedado con el cuchillo de la merienda!

Rápidamente, Damián y ella han entrado al cuarto, justo a tiempo de evitar que la joven tuviera un fatal desenlace: “Su vida es muy importante y hay mucha gente que te quiere”.

Marisol ha comenzado a llorar desconsoladamente y ha confesado “solo quiero acabar con todo”. Afortunadamente, Damián le ha quitado el cuchillo y Manuela ha corrido a abrazar a la joven.

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