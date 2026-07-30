Carlos Novillo reconoce la decisión que "ha salvado miles de vidas" en el incendio de Madrid: "La bautizamos como 'la carretera milagro"

En la Comunidad de Madrid solicitaron la elevación del nivel de la emergencia a tres, con asunción de la responsabilidad por parte de la administración central. Esa decisión que pareció precipitada incluso a varios expertos, se ha descubierto como un acierto que le valía los elogios de los presentes en plató. La situación de los incendios estaba fuera de control.

"Lo vio venir antes que nadie"; exclamaba el experto forestal y en gestión de incendios Paco Castañares, sorprendido.

Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, aseguraba que la estrategia aplicada en la lucha contra la propagación del fuego de Madrid- Sierra Oeste ha salvado miles de vidas. Además enumeraba la concatenación de elementos que han derivado en que por primera vez un incendio provocara la emergencia nacional.

Previsiones negativas cumplidas

Explica cómo se desarrollaron los hechos la tarde del jueves previo a la petición de la declaración de esa emergencia nacional: "Nuestros analistas, en contacto con los mejores científicos del fuego del mundo (...) Veíamos que el incendio de Burgohondo empezaba a coger una virulencia importante. Además se da la fatalidad que en San Martín de Valdeiglesias un vehículo comienza a arder, al lado de un pinar, muy cerca del foco de Villa del Prado".

Las condiciones, principalmente el viento, se tornaron desfavorables y los ingredientes del desastre estaban servidos. La desestabilización de los numerosos frentes de los entonces tres incendios, que además comenzaron a interactuar entre sí, llevó a unas previsiones muy negativas, que terminaron por cumplirse: "Acertaron en el lugar en el que se iban a encontrar los incendios".

Escenarios catastróficos y despliegue sin precedentes

"Hablamos de poblaciones de muchos miles de personas"

Explicaba el consejero que la complicación de las condiciones les dibujó un escenario en que el fuego podría rebasar localidades como Boadilla del Monte, e incluso llegar otras más cercanas a Madrid capital. Otro de ellos concluía con prácticamente toda la sierra de Madrid, arrasada por el fuego: "El eje Guadarrama- Gredos estaba comprometido. (…) Puede quemar toda la sierra, todo el Sistema Central. Imagínense... La quema de todo el Parque Nacional que tenemos en Madrid y quema Gredos".

Todos los esfuerzos contra el fuego se centraron en "cortar la progresión", con un operativo de 400 bomberos desplegados en una carretera "que empezamos a bautizar como 'la carretera milagro". Concluye Carlos Novillo elogiando a todos los implicados en todas las labores allí realizadas: "Al día siguiente por suerte la maniobra funcionó".

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