Apuñalamiento
Muere un hombre tras ser apuñalado en Barcelona
La víctima fue localizada con heridas de arma blanca en Sant Adrià y falleció pese a los intentos por reanimarla.
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Un hombre ha muerto este martes por la noche tras ser víctima de un apuñalamiento en Barcelona, un suceso que ya investigan los Mossos d'Esquadra para esclarecer lo ocurrido.
La policía catalana recibió el aviso a las 20:34 horas, después de que la Guardia Urbana de Barcelona alertara de la presencia de una persona gravemente herida en Sant Adrià.
Hasta el lugar se desplazaron varios agentes, que intentaron mantener con vida a la víctima hasta la llegada de los servicios de emergencias. Sin embargo, el hombre acabó falleciendo a consecuencia de las heridas sufridas por arma blanca.
Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias del apuñalamiento e identificar al autor o autores del crimen.
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